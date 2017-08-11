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    В ДНР начали выпускать пассажирские автобусы

    (обновлено: )560100
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что автобусы "Донбасс" собираются в самой республике, до конца году будут выпущены еще сто автобусов.
    Флаг ДНР и России. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Первые пассажирские автобусы "Донбасс" выпущены в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил в пятницу журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    "Эти автобусы собираются здесь. В ближайшее время автобусный парк ДНР полностью изменится и обновится. Первые десять автобусов пойдут в Горловку, а в планах, что во всех крупных городах ДНР будут такие автобусы", — сказал Захарченко.

    Он добавил, что до конца года планируется выпустить 100 автобусов. Глава ДНР лично опробовал первый автобус, произведенный в республике, на нем он проехал по улицам Донецка.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли, автобусы собираются на базе ПАЗа. Общая потребность ДНР в автобусах на данный момент составляет около 400 штук. Вторая партия транспорта пойдет в министерство образования.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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