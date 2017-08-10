ДНР не будет инициировать новое перемирие - Захарченко

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не будет инициировать введение режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября, поскольку не верит в соблюдение Киевом очередного перемирия.

"ДНР никогда первая не предлагала перемирий и в этот раз не будем предлагать. Как показала практика, любое перемирие, как его не назови, продержится максимум четыре часа. После этого начинается война, которая длится уже ни один год", — сказал журналистам Захарченко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.