Минюст запустит процедуру взыскания имущества "Газпрома" за рубежом

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что ведомство с осени будет инициировать процедуру взыскания имущества "Газпрома" на территории других стран в счет штрафа наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

Ранее Петренко сообщал, что Минюст Украины готовит первые запросы для взыскания за рубежом антимонопольного штрафа с "Газпрома".

"С осени мы будем двигаться в направлении применения механизмов правовой помощи по выполнению данного решения суда на территории других стран. Пока не буду называть те страны, в которых мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны РФ", — сказал Петренко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (около 3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

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"Газпром" ранее заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.