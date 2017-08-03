"Газпром" уменьшил объемы транзита газа через Украину - СМИ

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. "Газпром" перекинул на трубопровод OPAL, принимающий газ на территории Германии из "Северного потока", часть голубого топлива с украинского направления, пишет в четверг газета "Ведомости".

После полугодового запрета "Газпром" снова получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть — с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки, следует из данных компании — оператора OPAL Gastransport. Однако после этого снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

Во вторник средняя загрузка трубопровода была 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.

На фоне высокой загруженности OPAL заявка на транзит газа через Украину через станцию "Вельке-Капушаны" снизилась, по данным словацкого оператора Eustream, с 161 миллионов во вторник до 147,6 миллиона в среду. Вечером в среду заявка была скорректирована до 155,1 миллиона.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил изданию, что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.

Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, он оценивает в 400 миллионов долларов.