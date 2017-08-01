Растет стоимость газа для промпроизводителей. Цены в рост или нет?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

С 1 августа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,94% по сравнению с июлем текущего года — до 7420 гривен ($285) за 1 тысячу кубометров с 7208 ($277 долларов) с учетом НДС. Об этом говорится в справке, опубликованной компанией.

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, повышение минимальной цены на природный газ для промышленных потребителей, инициированное НАК "Нафтогаз Украины", не скажется на стоимости продукции этих предприятий.

"Прежде всего нужно вспомнить, что "Нафтогаз" снижал прошлой зимой цену на природный газ для промышленности. И теперь, после повышения стоимости голубого топлива, ничего не произойдет. Это рыночные колебания, и нынешнее повышение цен не скажется на остальных потребителях, в частности, на стоимости продукции. Все это было заложено в стоимость ранее — рынок живет второй год в подобном режиме", — цитирует Землянского Голос.UA.

В свою очередь заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что повышение цены на газ обязательно приведет к подорожанию продукции.

"У нас все тарифы и цены формируются по формуле затраты плюс прибыль, поэтому затраты будут автоматически перенесены в затратную составляющую, и в результате будут повышены тарифы и цены. Причем повышаться они будут намного больше, чем реальная доля увеличения стоимости газа в себестоимости продукции. Это всегда так происходит. Например, повысили стоимость проезда в маршрутках, ссылаясь на подорожание бензина, который подешевел, и на подорожание ремонта или на падение гривны. При этом, если посмотреть, а какая же доля "подорожавшего" бензина, то окажется, что там наоборот нужно снижать цены, а не повышать их на 20%. Понятно, что на 20% все затраты, о которых говорится в таких сообщениях, не возросли. Точно также это касается и о сообщениях о повышении стоимости товаров и услуг, в структуре которых есть газовая составляющая", — сказал Геннадий Рябцев в комментарии РИА Новости Украина.

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Как подчеркнул эксперт, если проанализировать опросы предпринимателей, которые ежеквартально проводит Национальный банк Украины, можно увидеть, что несмотря на то, что повышения цен на комплектующие ожидает только пятая часть опрошенных, но повысить цены на свою продукцию собираются больше двух третей опрошенных.

"К сожалению, стоит ожидать повышения минимальной цен и тарифов вследствие повышения минимальной цены на газ. Ценовая инерционность в сторону роста срабатывает скорее, а в сторону снижения — медленнее, вот такая хитрая пружинка", — пояснил Рябцев.