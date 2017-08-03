Взрыв в Кривом Роге. В газовой компании идут обыски

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в ПАО "Криворожгаз" в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местную полицию.

Согласно сообщению, обыски осуществляются в рамках следственных действий по уголовному производству, открытому по ст. 275 УК Украины (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Производство было открыто по факту взрыва природного газа в жилом доме Кривого Рога, который произошел в городе 15 июня. В результате пострадала 70-летняя женщина, получив ожоги 2-й степени.

"Обыски проходят в офисе компании "Криворожгаз" на пр. Металлургов: правоохранители ищут документацию, возможные доказательства по делу. Как сообщили в полиции, этот обыск не связан с обысками в Криворожском городском совете, которые проводились в 2016 и 2017 годах". — сказано в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось об обыске в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности в Киеве.