наверх
03.08.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Взрыв в Кривом Роге. В газовой компании идут обыски

    (обновлено: )52
    По данным СМИ, обыски в "Криворожгазе" связаны со взрывом природного газа в жилом доме Кривого Рога, который произошел в городе 15 июня. Правоохранители ищут документацию, возможные доказательства по данному делу.
    Здание Криворожгаза. Архивное фото
    dnepr.vlast.ua

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в ПАО "Криворожгаз" в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местную полицию.

    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусов
    УНИАН
    Фотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве

    Согласно сообщению, обыски осуществляются в рамках следственных действий по уголовному производству, открытому по ст. 275 УК Украины (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

    Производство было открыто по факту взрыва природного газа в жилом доме Кривого Рога, который произошел в городе 15 июня. В результате пострадала 70-летняя женщина, получив ожоги 2-й степени.

    "Обыски проходят в офисе компании "Криворожгаз" на пр. Металлургов: правоохранители ищут документацию, возможные доказательства по делу. Как сообщили в полиции, этот обыск не связан с обысками в Криворожском городском совете, которые проводились в 2016 и 2017 годах". — сказано в сообщении.

    Ранее в четверг сообщалось об обыске в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Одесский военный госпиталь
    Украина: жара наступает