Прокуратура проводит обыски в Киевской облгосадминистрации

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Прокуратурой Киевской области совместно с СБУ проводится ряд обысков в Киевской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой Киевской области, по материалам Службы безопасности Украины, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно коррупционных действий должностных лиц Киевской областной государственной администрации. Согласно оперативной информации Службы безопасности Украины следует, что должностные лица управления инфраструктуры КОДА, в течение 2015-2016 годов, разработали противоправную схему выдачи разрешительных документов на право обслуживания ряда пригородных автобусных маршрутов общего пользования подконтрольным им автомобильным перевозчикам и аффилированным с ними структурам, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса", — сообщает подробности прокуратура.

В настоящее время проведения следственных действий продолжается. О результатах досудебного расследования будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".