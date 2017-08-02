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    Общество

    В одном из горсоветов под Киевом проходят обыски

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    По данным СМИ, сотрудники Службы безопасности Украины в масках и с автоматами стоят на входе в кабинет мэра и никого не пускают в помещение. О причинах обысков пока не сообщается.
    Обыски в горсовете Бучи
    kotsubynske.com.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в среду проводят обыски в помещении Бучанского городского совета, сообщают региональные СМИ.

    "Сотрудники СБУ стоят на входе в кабинеты городского совета и никого не пускают. На дверях написано "Входа нет". Сотрудники СБУ в масках и с автоматами", — сообщает издание "Громада Приирпенья".

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    О причинах обысков пока не сообщается.

    Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в мэрии Запорожья.

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