ГПУ проводит обыски в Фонде соцстраха

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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с Национальной полицией проводят обыски в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по фактам завладения денежными средствами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в особо крупных размерах и злоупотребления должностными лицами указанного учреждения своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", — сообщает подробности ГПУ

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещении Бучанского городского совета Киевской области.