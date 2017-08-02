С начала года госбюджет перевыполнен по доходам на 10,3%

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 миллиарда гривен доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле госбюджет получил 52,729 миллиарда гривен доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи за июль.

Напомним, президент Украины в июле заявлял, что страна дополнительно направит свыше 60 миллионов долларов на закупку вооружения и техники. В частности, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот", производство новейших ракет и других позиций.