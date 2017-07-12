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    Общество

    НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств филиалом "Укрзализныци"

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    Как сообщили в НАБУ, служебные лица ГП искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн).
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачена схема завладения государственными средствами при проведении госзакупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач" (в настоящее время филиал ОАО "Укрзализныця").

    Бортник о схеме запланированной приватизации Укрзализныци
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Эксперт о схеме запланированной приватизации "Укрзализныци"

    Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    "Согласно указанной схеме, в течение 2015 служебные лица ГП совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства", — сообщает Бюро.

    Детективы НАБУ в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали трех человек: заместителя директора ГП, председателя комитета по конкурсным торгам и начальника профильного отдела ГП, члена комитета по конкурсным торгам.

    Они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также куратора участников торгов — по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
    Готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

    Досудебное расследование продолжается.

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