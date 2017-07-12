НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств филиалом "Укрзализныци"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачена схема завладения государственными средствами при проведении госзакупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач" (в настоящее время филиал ОАО "Укрзализныця").

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Согласно указанной схеме, в течение 2015 служебные лица ГП совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства", — сообщает Бюро.

Детективы НАБУ в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали трех человек: заместителя директора ГП, председателя комитета по конкурсным торгам и начальника профильного отдела ГП, члена комитета по конкурсным торгам.

Они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также куратора участников торгов — по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.