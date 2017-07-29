"Перезимуем". Запасы газа в украинских хранилищах превысили 13 млрд кубов

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) увеличились до 13 миллиардов кубометров, сообщил в субботу советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Перезимуем. Сегодня утром запасы газа в хранилищах пересекли отметку — 13 миллиардов, это на 20% больше, чем в прошлом году", — написал он на своей странице в Facebook.

Максим Белявский/Facebook, 29 июля 2017

"Укртрансгаз" 4 июля сообщил, что Украина за первое полугодие закачала в свои хранилища 3,7 миллиарда кубометров газа собственной добычи и из Европы, не используя российский газ. В частности, в июне текущего года украинские газохранилища пополнились на 1,5 миллиарда кубов. "Укртрансгаз" отметил, что технологически может обеспечить закачку газа в хранилища на уровне 3 миллиардов кубов в месяц при наличии ресурсов газа.

Также компания сообщила, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубометров газа из стран Европы, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего газа традиционно поступило на Украину по словацкому маршруту – 5,6 миллиарда кубов (80%), с польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.

Читайте также: Реальная перспектива: Украина на обочине газового транзита

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.