наверх
29.07.201723:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Перезимуем". Запасы газа в украинских хранилищах превысили 13 млрд кубов

    (обновлено: )123
    Украина нарастила запасы газа в хранилищах до 13 миллиардов кубометров, что, по словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, на 20% больше по сравнению с 2016 годом.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) увеличились до 13 миллиардов кубометров, сообщил в субботу советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

    "Перезимуем. Сегодня утром запасы газа в хранилищах пересекли отметку — 13 миллиардов, это на 20% больше, чем в прошлом году", — написал он на своей странице в Facebook.

    Максим Белявский/Facebook, 29 июля 2017

    "Укртрансгаз" 4 июля сообщил, что Украина за первое полугодие закачала в свои хранилища 3,7 миллиарда кубометров газа собственной добычи и из Европы, не используя российский газ. В частности, в июне текущего года украинские газохранилища пополнились на 1,5 миллиарда кубов. "Укртрансгаз" отметил, что технологически может обеспечить закачку газа в хранилища на уровне 3 миллиардов кубов в месяц при наличии ресурсов газа.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Forbes: газовое наступление Украины на Россию

    Также компания сообщила, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубометров газа из стран Европы, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего газа традиционно поступило на Украину по словацкому маршруту – 5,6 миллиарда кубов (80%), с польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.

    Читайте также: Реальная перспектива: Украина на обочине газового транзита

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев