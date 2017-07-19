"Укртрансгаз": Украина уже 600 дней не импортирует российский газ

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украина, начиная с ноября 2015 года, уже 600 дней не импортирует природный газ из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

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"Сегодня 600 дней как Украина не импортирует газ из России", — отмечается в сообщении, передает УНИАН.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик после заседания правительства заявил, что финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" будет доработан и из него будет исключена статья о повышении на 19% цены на газ для населения на следующий отопительный сезон, поскольку в таком шаге нет необходимости.