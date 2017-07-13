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    Осенью увеличится мощность поставок газа в Украину из ЕС

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    Операторы договорились, что будут предлагать общую пропускную способность в пункте Hermanowice в направлении Украины на уровне 2 миллиона 825 тысяч квт/ч (250 тысяч кубометров в час) в период с 1 сентября по 30 апреля.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Польский и украинский газовые операторы осенью увеличат пропускную способность в направлении Украины, говорится в сообщении польского оператора Gaz-System.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Польский оператор магистральных газопроводов Gaz-System S.A. и ПАО "Укртрансгаз" с 1 сентября 2017 года планируют увеличить пропускную способность в направлении Украины", — говорится в сообщении.

    Операторы договорились, что будут предлагать общую пропускную способность в пункте Hermanowice в направлении Украины (ID 402402) на уровне 2 миллиона 825 тысяч квт/ч (250 тысяч кубометров в час) в период с 1 сентября по 30 апреля и 1 миллион 887 тысяч 100 квт/ч (167 тысяч кубометров) в период с 1 мая по 31 августа, уточнили в Gaz-System.

    Со стороны польского оператора будет реализован принцип "непрерывных с возможностью прерывания в отдельных случаях" поставок.

    Окончательные предлагаемые транспортные мощности будут определены в соответствии с графиком, вытекающим из календаря аукциона.

    Пропускная способность со стороны Gaz-System будет предлагаться на аукционной платформе Gaz-System в соответствии с принципами, изложенными в постановлении Комиссии ЕС 2017/459 от 16 марта 2017 года.

    Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может не выдать национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.

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