Украина нарастила импорт газа из ЕС - Еврокомиссия

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Украина в первом квартале текущего года нарастила импорт газа из стран Евросоюза на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"В первом квартале 2017 года Украина продолжила полагаться на импорт из Европы. Потоки газа из Венгрии, Польши и Словакии достигли примерно 4,2 миллиарда кубометров в этот период, почти на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, но несколько меньше, чем в последнем квартале 2016 года", — говорится в документе.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина в рамках диверсификации поставок природного газа готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.