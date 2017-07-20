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    Украина нарастила импорт газа из ЕС - Еврокомиссия

    (обновлено: )9713
    В отчете ЕК отмечается, что в первом квартале Украина продолжила полагаться на импорт из Европы и потоки газа из Венгрии, Польши и Словакии достигли примерно 4,2 миллиарда кубометров, что на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Украина в первом квартале текущего года нарастила импорт газа из стран Евросоюза на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

    "В первом квартале 2017 года Украина продолжила полагаться на импорт из Европы. Потоки газа из Венгрии, Польши и Словакии достигли примерно 4,2 миллиарда кубометров в этот период, почти на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, но несколько меньше, чем в последнем квартале 2016 года", — говорится в документе.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина в рамках диверсификации поставок природного газа готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

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