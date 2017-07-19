Кабмин пообещал направить 730 млн грн на "теплые" кредиты для украинцев

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в 2017 году направит 730 млн грн на реализацию программы льготного кредитования на повышение энергоэффективности для 300 тыс. украинских семей.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"В этом году мы 730 млн грн направим на "теплые" кредиты для 300 тыс. украинских семей", — сказал премьер.

По словам главы правительства, финансирование программ экономии энергоресурсов наряду с созданием Фонда энергоэффективности при поддержке Европейского Союза позволит Украине достичь энергонезависимости уже в среднесрочной перспективе, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год.