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    Экономика

    Кабмин пообещал направить 730 млн грн на "теплые" кредиты для украинцев

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    Согласно информации Гройсмана, финансирование программ экономии энергоресурсов наряду с созданием Фонда энергоэффективности при поддержке ЕС позволит Украине достичь энергонезависимости уже в среднесрочной перспективе.
    Заседание Кабмина 19 июля
    Правительственный портал

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в 2017 году направит 730 млн грн на реализацию программы льготного кредитования на повышение энергоэффективности для 300 тыс. украинских семей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

    "В этом году мы 730 млн грн направим на "теплые" кредиты для 300 тыс. украинских семей", — сказал премьер.

    По словам главы правительства, финансирование программ экономии энергоресурсов наряду с созданием Фонда энергоэффективности при поддержке Европейского Союза позволит Украине достичь энергонезависимости уже в среднесрочной перспективе.

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