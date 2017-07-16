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    Экономика

    Фурса: сроки получения Украиной очередного транша МВФ не важны

    (обновлено: )21311
    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил: просто оставаться в программе МВФ будет хорошим сигналом для всех экономических агентов, что Украина движется в правильном направлении.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд отложил очередной транш для Украины на конец 2017 года. Кредит в 1,9 млрд долларов, который должен был поступить уже в августе, сорвался из-за того, что Верховная Рада так и не проголосовала за пенсионную и земельную реформы.

    МВФ глазами украинцев
    РИА Новости Украина
    МВФ глазами украинцев

    Насколько значимым является для Украины получение нового транша, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    "Такого факта как перенос, не было, потому что не было точно запланировано, что в августе мы его получим. Было очевидно, что мы не вкладываемся, и поэтому МВФ ничего не переносил, просто все это отошло на осень. Сам транш – не критичен, критично и очень важно для Украины – оставаться в программе МВФ. Это является хорошим сигналом для всех экономических агентов, что страна движется в верном направлении. Поэтому, когда мы получим транш – в августе, в сентябре или в ноябре – это не важно, важно, что мы остаемся в программе", — пояснил Фурса.

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