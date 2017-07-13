Без кредитов МВФ Украине будет сложно погасить долги — Скаршевский

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

На минувшей неделе Нацбанк изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

За историю девяти программ сотрудничества с МВФ Украина никогда не выполняла все 100% взятых на себя условий, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский. По его словам, страна выполняла только 30-40% обязательств.

Как отметил Скаршевский, действующая программа полностью провалена. В частности, не принята ни пенсионная, ни земельная реформы. При этом, правительство, вопреки обязательствам, регулярно повышает расходы госбюджета.

"В частности, правительство брало обязательство сократить субсидии населению до 47 млрд гривен, однако пару дней назад был принят закон об изменениях в бюджет, где сумма субсидий увеличивается с 47 до 61 млрд. гривен плюс 14 млрд гривен. Нет никакой приватизации, полностью провален план график по "ПриватБанку", — отметил эксперт.

"Проблемы начнутся в 2018-19 годах, потому что на протяжении ближайших трех лет Украина должна выплатить 22 миллиарда долларов по внешним долгам. 16 млрд долларов это по прямым внешним долгам и плюс 6 млрд долларов по долгам, гарантированных государством… То есть, Украина уверенно движется к очередному дефолту, пребывая в техническом дефолте, поскольку не выплатила долг России в 3 млрд долларов относительно которых идут сейчас судебные процессы", — заявил Скаршевский.