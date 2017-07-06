НБУ ухудшил прогноз международных резервов

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов, говорится в сообщении НБУ.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение финансирования по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 20 млрд долл. США на конец 2017 года и до 27 млрд долл. США на конец 2018 года", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что также накоплению резервов будет способствовать использование правительством средств от спецконфискации на осуществление выплат по госдолгу.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%.