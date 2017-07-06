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06.07.201715:48
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    Экономика

    НБУ ухудшил прогноз международных резервов

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    В Нацбанке отметили, что накоплению резервов будет способствовать использование правительством средств от спецконфискации на осуществление выплат по госдолгу.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов, говорится в сообщении НБУ.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение финансирования по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 20 млрд долл. США на конец 2017 года и до 27 млрд долл. США на конец 2018 года", — отмечается в сообщении.

    При этом добавляется, что также накоплению резервов будет способствовать использование правительством средств от спецконфискации на осуществление выплат по госдолгу.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%.

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