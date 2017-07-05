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    НБУ сообщил число претендентов на "Сбербанк" - СМИ

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    По данным Нацбанка, все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" зарегистрированы и находятся на рассмотрении.
    Сбербанк России
    RIA News Глеб Котов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. На акции ПАО "Сбербанк Украина" претендует три покупателя, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, информирует УНН.

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    "Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", — сообщили в НБУ.

    Отмечается, что Нацбанк в апреле получил два пакета документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк": 10 апреля 2017 года НБУ получил пакет документов от гражданина Великобритании и Российской Федерации — Саида Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк".

    Еще один пакет документов о получении прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% акций банка поступил 14 апреля от гражданина Великобритании и Российской Федерации — Григория Гусельникова.

    Между тем, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" "Сбербанка".

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