В Одессе сняли блокаду "Сбербанка"

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Представители гражданского корпуса "Азов" прекратили блокирование одесских отделений украинской дочки "Сбербанка России".

Как сообщает местное издание "Думская", здания, которые занимает финучреждение, отмыли от надписей, людей внутрь пускают.

Банк работает в обычном режиме.

Думская.net Прекращение блокады "Сбербанка" в Одессе, 9 июня 2017

Напомним, Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков — украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).

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Отделения "Сбербанка" в Одессе подвергались атакам "Нацкорпуса": их обливали краской, муровали и расписывали оскорблениями.