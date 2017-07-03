наверх
03.07.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ получил новые документы от инвестора на покупку "дочки" "Сбербанка"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (300)

    (обновлено: )18510
    Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку "Сбербанка". Документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.
    Логотип на здании головного офиса Сбербанка России на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" "Сбербанка", сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

    Акция украинских радикалов у Сбербанка во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Блокада "Сбербанка" по-львовски: "азовцы" объявили бессрочную акцию

    О намерении приобрести украинскую "дочку" "Сбербанка" белорусский бизнесмен завил в минувшую пятницу, 30 июня.

    "Национальный банк получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку Сбербанка", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

    "Сбербанк" в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" "Сбербанка" будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение есть три месяца. Глава "Сбербанка" Герман Греф в апреле отмечал, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная уличная еда. Кто ответит?
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты