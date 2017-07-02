НБУ помог банку, пострадавшему от кибератаки

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. С целью поддержки ликвидности в гривне из-за кибератаки, которая состоялась 27 июня, Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"С целью поддержки работы денежного рынка 30 июня Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков поддержки ликвидности в гривне", — отмечается в сообщении.

Решение направлено на смягчение последствий недавней кибератаки на функционирование денежного рынка.

"В последний раз регулятор заключал такое соглашение год назад в связи с низким спросом на этот альтернативный инструмент поддержки ликвидности.(…) Национальный банк напоминает, что у банков есть возможность обращаться к регулятору для привлечения гривневых средств на поддержку ликвидности путем заключения с НБУ валютного свопа", — отметил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.