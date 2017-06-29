НБУ ужесточит требования к киберзащите банков

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины подготовил проект постановления, которое направлено на ужесточение требований к информационной безопасности и киберзащите в украинских банках, документ размещен на сайте финрегулятора для общественного обсуждения, сообщила в четверг пресс-служба центробанка страны.

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Нацбанк Украины предлагает ужесточить требования к информационной безопасности и киберзащите в банках Украины", — говорится в сообщении.

Проект постановления впервые предусматривает регулировку Нацбанком безопасности информации и киберзащиты банковской системы Украины путем определения обязательных требований по организации мероприятий, которые поэтапно должны внедрять банки. Во время первого этапа, который будет длиться до марта 2018 года, должны быть внедрены базовые меры информационной безопасности в банках. На втором этапе, до сентября 2019 года, будут внедрятся дополнительные меры безопасности.

В частности, планируется осуществление мер, направленных на защиту банков от вредоносного кода, обеспечение безопасности при использовании электронной почты, контроль доступа к информационным системам, а также мер безопасности в сети банка и криптографической защиты информации.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.