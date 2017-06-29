Сеть супермаркетов Billa сокращает присутствие в Украине

УНИАН

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Украинское подразделение австрийской REWE Group — Billa Украина — активно ищет покупателей на девять своих супермаркетов в шести городах, говорится в сообщении на сайте Ассоциации ритейлеров Украины.

Как отмечается, на продажу выставлены объекты Billa в Днепре, Кременчуге, Никополе, Краматорске, Одессе и Херсоне.

"Вероятнее всего, Billa решила сосредоточиться на развитии в столице и городах-сателлитах. Доказательством этому служит недавно официально подтвержденная продажа ритейлером своего магазина в Запорожье — объект площадью более 4000 кв. м фигурирует в списке выставленных на продажу площадей…", — сказано в сообщении.

Как отмечается, за последние два года Billa закрыла объекты в Сумах, Каменском, Харькове и Мариуполе. В середине текущего года сеть сообщила, что покидает Запорожье.

Billa вышла на украинский рынок в начале 2000-х годов, открыв свои первые магазины в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, ранее торговая сеть "Ашан Ритейл Украина", украинское подразделение французского Auchan Retail, допустила проблемы с поставками товаров в ближайшие дни из-за произошедшей во вторник кибератаки.