Политический супермаркет: дегустирует электорат

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине на сегодня зарегистрировано 352 политические партии, и это даже больше, чем самая широкая линейка популярных продуктов питания в супермаркете. Социологи утверждают: такое обилие политпартий свидетельствует о том, что избиратели, делая политический выбор, используют потребительский подход. А политики, с другой стороны, стараются сформировать свой позитивный политический имидж. Насколько им это удается, демонстрирует исследование "Имидж политических партий глазами украинцев", проведенное в конце марта — начале апреля нынешнего года социологическим агентством "Фама".

Результаты исследования свидетельствуют, что почти треть (29%) опрошенных украинцев не разделяют взглядов ни одной партии, несмотря на их обилие, а 45% — разделяют взгляды только одной политпартии. При этом существуют и такие избиратели, которые одновременно разделяют идеи и трех, и пяти иногда даже конкурирующих между собой и абсолютно разных партий. Среди тех, кто является приверженцем одной партии, наибольшей части близки идеи “Батькивщины” — 11%, за ней следует "Самопомич" с 9%, взгляды "Радикальной партии" разделяет 8%, "Гражданской позиции" — 7%, "Солидарности" — 6%, "Оппозиционного блока" — 6%, "За життя" — 4%.

Кроме того, треть избирателей считает, что ни у одной из украинских партий нет новых конструктивных идей развития Украины. Также треть опрошенных утверждает, что каждая политическая партия в Украине — это популисты и демагоги, при этом наибольший процент украинцев говорит о том, что популистской является "Солидарность" (24%), "Радикальная партия" — 20%, "Батькивщина" — 16%, "Народный фронт" — 9%, "Оппозиционный блок" — 9%".

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Данные исследования "Фама" показали, что 34% украинцев считают, что ни одна политическая партия не способна реформировать Украину, 39% уверены, что ни одна из партий, представленных в стране, не защищает интересы простых людей, 44% полагают, что ни одна политическая сила не борется с коррупцией. Треть украинцев считают, что ни одни из партий не способна добиться мира в стране, такое же количество избирателей уверены, что никто из политсил не способен навести порядок в стране. 40% избирателей заявляют, что ни одна из партий не оправдала их надежд.

Структура имиджа политсил

Социологи попробовали определить, какова же структура имиджа политических партий в Украине. Интересно, что партия "Батькивщина" является одной политических сил, имидж которых является спорным, поскольку включает в себя большие доли условно позитивных и условно негативных характеристик. Основой имиджа партии Юлии Тимошенко является, по мнению избирателей, наличие опытных политиков —19%, по 11% приходится на популизм и неоправдавшиеся надежды, и 10% — это сильный лидер. При этом про "Батькивщину" говорили большинство опрошенных — 66%.

Про "Солидарность" во время опроса говорили абсолютное большинство украинцев — 80%. Но в отличие от имиджа партии Юлии Тимошенко, в котором преобладают позитивные характеристики, у политсилы президента имидж скорее негативный. Образ этой политсилы на четверть состоит из неоправдавшихся надежд, за ней следуют защита интересов олигархов, популизм и наличие опытных политиков.

"Народный фронт" во время опроса упомянули 35% украинцев. Если рассмотреть структуру имиджа "НФ", то почти на треть он состоит из разочарования, одна пятая — это популизм, 12% — защита интересов олигархов, и 21% — наличие в политсиле опытных политиков.

О партии "Самопомич" говорят 40% украинцев. В ее имидже, констатируют социологи, нет больших и ярких ингредиентов — он более-менее уравновешен. Эта партия воспринимается украинцами, как такая, которая может реформировать страну, и защищать интересы людей, ей присущи новые идеи и есть сильная команда.

Про "Оппозиционный блок" говорят довольно много украинцев — 60%. Структура же ее имиджа выглядит следующим образом: на 26% он состоит из защиты интересов России, на 12% — наличие опытных политиков, защита олигархов — 13%, и на 8% из популизма.

Мыльные пузыри рейтингов

Социологи "Фама" пришли к выводу, что изучать рейтинг политических партий, задавая простой вопрос "За кого вы будете голосовать?" немного неправильно, поскольку в этом случае не учитывают меру определенности избирателей, и попробовали изучать рейтинг как структуру разных показателей. Таким образом образом они выделяют ядро рейтинга — ту группу электората, которые четко определены в своем выборе, поддерживают конкретную политическую партию и мера их определенности является высокой. Существует также резерв рейтинга — группа электората, которая склоняется к выбору одной политпартии, но еще колеблется. Кроме того есть и потенциал рейтинга, состоящий из тех избирателей, которые колеблются в выборе.

Согласно данной методике, ядра рейтинга политических партий в Украине очень малы. Например, у партии "Батькивщина" ядро рейтинга составляет 5,1%, у партии "Солидарность" и "Радикальной партии Олега Ляшко" — по 2,7%, партии Анатолия Гриценко — 2,6%, у "Оппозиционного блока" — 2,5%, партии "Свобода" — 1,3%.

"Рейтинги политических партий кажутся такими большими, о них все говорят, все говорят, что у какой-то политсилы очень большой большой рейтинг, а у другой — очень маленький, эти рейтинги публикуются, сталкиваются лбами социологи… Но на самом деле, рейтинги политических партий в Украине — это мыльные пузыри: сегодня они есть, а завтра их нет. Потому что ядра политических партий, на которых должны базироваться рейтинги, очень малы. И вероятность переструктурирования электорального рынка очень велика", — констатировала руководитель социологическского агентства “Фама” Марьяна Малачивская-Данчак.

Трагедия и проблема Украины

Заместитель директора по научным вопросам Института социологии НАН Украины Евгений Головаха считает очень удачным сравнение обилия политпартий в Украине с продуктами в супермаркете.

"Если отравиться продуктами в супермаркете, это становится сенсацией. Но когда нас травят в политическом супермаркете, к сожалению, сенсацией это не становится, а такое постоянно происходит. Мы должны понимать, в каком политико-партийном пространстве мы находимся… В Украине нет конкретной "ядерной" политической силы, которую люди поддерживали. И происходит это потому, что сейчас из всех тех партий, которые фигурируют в опросах, нет ни одной идеологической силы… Более того, когда мы спрашиваем наших граждан, какого политического течения они придерживаются, то наиболее мощные в Украине — это национал-патриотическое социал-демократическое. И это нормальная европейская идеологическая дифференциация. Но к сожалению, у нас нет ни одной партии, которая действительно бы отражала ни ту, ни другую идеологию. И вы этом большая трагедия и большая проблема нашего общества", — заключил социолог.