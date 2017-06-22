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22.06.201710:12
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    Курс валют НБУ: доллар вырос до 26,02 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2900,85 грн за 100 евро, российского рубля — 4,337 грн за 10 рублей.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 22 июня, на уровне 2602,36 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2900,85 грн за 100 евро, российского рубля — 4,337 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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