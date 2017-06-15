Курс доллара сейчас зависит от того, что делает Трамп - эксперт

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил сегодня официальный курс нацвалюты на уровне 25 гривен 99 копеек за 1 доллар США. Такого курса в Украине не было с марта прошлого года.

О колебаниях доллара на мировых биржах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Доллар безусловно все время колеблется, в основном сейчас доллар зависит от того, что делает Трамп. Действительно сильно зависит, потому что укрепление доллара, которое мы видели еще полгода назад, после победы Трампа, было связано с тем, что рынок верил, что он исполнит свои обещания. Теперь чем дальше, тем меньше люди верят в то, что он сможет добиться высокой инфляции, и высоких ставок, и соответственно высокого курса доллара в США. И мы видим обратную ситуацию: евро укрепляется последние месяцы", — отметил экономист.

Ранее высказывалось мнение, что за рост гривны можно благодарить сельское хозяйство.