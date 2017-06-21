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21.06.201709:57
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: доллар стоит 26,03 грн

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2904,45 грн за 100 евро, российского рубля — 4,444 грн за 10 рублей, сообщается на сайте регулятора.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 21 июня, на уровне 2603,49 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2904,45 грн за 100 евро, российского рубля — 4,444 грн за 10 рублей.

    Читайте также: НБУ без Гонтаревой и курс гривны

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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