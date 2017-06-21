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    Экономика

    Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины

    (обновлено: )9
    Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы. Соответствующий документ был подписан 20 июня 2017 года в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

    Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, воплощаемых правительством нашей страны.

    Основными направлениями сотрудничества ВБ с Украиной определены:

    — управление государственными финансами и реформа государственного управления;

    — антикоррупционная деятельность;

    — управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;

    — укрепление финансового сектора;

    — улучшение инфраструктуры;

    — создание равноправного партнерства в частном секторе;

    — земельная реформа;

    — реформа здравоохранения;

    — приватизация;

    — эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;

    — социальная помощь;

    — целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

    Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам. Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.

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