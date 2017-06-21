Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы. Соответствующий документ был подписан 20 июня 2017 года в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, воплощаемых правительством нашей страны.

Основными направлениями сотрудничества ВБ с Украиной определены:

— управление государственными финансами и реформа государственного управления;

— антикоррупционная деятельность;

— управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;

— укрепление финансового сектора;

— улучшение инфраструктуры;

— создание равноправного партнерства в частном секторе;

— земельная реформа;

— реформа здравоохранения;

— приватизация;

— эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;

— социальная помощь;

— целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам. Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.