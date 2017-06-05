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    Фотоленты

    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне

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    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    REUTERS Arnd Wiegmann

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    1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года

    Всемирно известный автосалон классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошла в кантоне Люцерн в Швейцарии. Фотокореспондентам Reuters удалось побывать на это событии.

    Смотрите также: Нью-Йоркский автосалон: назван победитель конкурса "World Car of the Year"

    Напомним, в США состоялся Нью-Йоркский автосалон, в рамках которого известные автомобильные бренды Mercedes, Nissan, Infinity, Acura, Lexus представят свои новинки дизайна и достижений в технологиях. В рамках автосалона жюри определило победителя конкурса "всемирный автомобиль года", которым стал люксовый кроссовер Jaguar F-Pace.

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