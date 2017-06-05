Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне

Всемирно известный автосалон классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошла в кантоне Люцерн в Швейцарии. Фотокореспондентам Reuters удалось побывать на это событии.

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Напомним, в США состоялся Нью-Йоркский автосалон, в рамках которого известные автомобильные бренды Mercedes, Nissan, Infinity, Acura, Lexus представят свои новинки дизайна и достижений в технологиях. В рамках автосалона жюри определило победителя конкурса "всемирный автомобиль года", которым стал люксовый кроссовер Jaguar F-Pace.