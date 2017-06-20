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    Фотоленты

    Всемирный голый велопробег

    (обновлено: )32
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопорбег
    Голый велопробег
    Голый велопорбег
    Mark RALSTON / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Mark RALSTON / AFP
    Голый велопорбег
    Hector GUERRERO / AFP
    Голый велопорбег
    Mark RALSTON / AFP
    Голый велопорбег
    Mark RALSTON / AFP
    Голый велопорбег
    Mark RALSTON / AFP
    Голый велопробег
    Mark RALSTON / AFP

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    Ежегодная акция World Naked Bike Ride или "Голый велопробег" проходит в более чем 70 городах по всему миру и надеется обратить внимание на уязвимость велосипедистов на дороге, протестуя против опасностей одержимой автомобилями культурой в крупных городах.

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    С тех пор, как более десяти лет назад голые велосипедисты впервые появились на улицах некоторых городов Европы, Соединенных Штатов Америки и Австралии, такое мероприятие стало одной из визитных карточек Лондона. 

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