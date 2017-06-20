Всемирный голый велопробег

Ежегодная акция World Naked Bike Ride или "Голый велопробег" проходит в более чем 70 городах по всему миру и надеется обратить внимание на уязвимость велосипедистов на дороге, протестуя против опасностей одержимой автомобилями культурой в крупных городах.

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С тех пор, как более десяти лет назад голые велосипедисты впервые появились на улицах некоторых городов Европы, Соединенных Штатов Америки и Австралии, такое мероприятие стало одной из визитных карточек Лондона.