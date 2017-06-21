Порошенко обсудил с главой Всемирного банка привлечение инвестиций

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом, они обсудили стимулирование иностранных инвестиций в украинскую экономику.

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По данным пресс-службы главы государства, в переговорах Порошенко с главой ВБ "особое внимание было уделено более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины".

Сайт президента Украины Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом

Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.