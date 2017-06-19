Нацбанк повысил курс доллара и евро

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 19 июня, повысил курс доллара до 2602,19 гривны за 100 долларов.

Официальный курс евро установлен на уровне 2905,86 гривны за 100 евро, а рубля — 4,506 гривны за 10 рублей.

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Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может летом-осенью рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита, размер его должен быть более 1 миллиарда долларов.