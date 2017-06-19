наверх
19.06.201709:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк повысил курс доллара и евро

    (обновлено: )334
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на уровне 2905,86 гривны за 100 евро, а рубля — 4,506 гривны за 10 рублей, доллара - 2602,19 гривны за 100 долларов.
    Пункт обмена валют в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 19 июня, повысил курс доллара до 2602,19 гривны за 100 долларов.

    Официальный курс евро установлен на уровне 2905,86 гривны за 100 евро, а рубля — 4,506 гривны за 10 рублей.

    Читайте также: Нацбанк о внешней торговле: СНГ – меньше, ЕС и Азии – больше

    Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может летом-осенью рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита, размер его должен быть более 1 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу