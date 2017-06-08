ВБ поможет четырем областям преодолеть последствия АТО в Донбассе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Четыре области Украины получат грант от Всемирного банка (ВБ) на реализацию проектов по преодолению последствий конфликта в Донбассе, сообщается в четверг на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"Министерство приобщено к реализации гранта Всемирного банка "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей". Министерство выступает организатором отбора субпроектов (конкретных проектов в рамках этой инициативы – Ред.) на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается на сайте, всего на территории этих областей будет отобрано 8-12 проектов, финансовая поддержка каждого за счет гранта составит от 100 до 400 тысяч долларов.

Проекты, которые будут предлагаться в рамках конкурсного отбора, должны быть направлены на усиление социальной сплоченности общества, создание источников получения доходов, здравоохранение и психологическую поддержку. Основными получателями средств могут быть внутренне перемещенные лица, демобилизованные участники военной операции на востоке Украины и другие.

По данным ведомства, заинтересованность выразили 46 городов и объединенных территориальных общин, было подано 108 предпроектных предложений, которые могут быть представлены в качестве заявок.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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