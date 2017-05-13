Начались выплаты вкладчикам "Финбанка"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам "Финбанка", сообщается на сайте фонда.

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Отмечается, что для получения возмещения вкладчики могут обращаться в отделения любого из банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, включая "Ощадбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Напомним, Фонд гарантирования 28 апреля начал процедуру ликвидации "Финбанка".