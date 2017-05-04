Треть банков нуждаются в докапитализации - НБУ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украине 27 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию.

Продолжают выполнять программу докапитализации 8 банков из первой группы, диагностика которых была завершена 1 апреля 2015 года, 9 банков из второй группы, проверенных к 1 января 2016 года, и 10 банков третьей группы, диагностика по которым завершилась 1 апреля 2016 года, цитирует УНИАН данные НБУ.

НБУ в 2015-2016 годах проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора Украины. Согласно Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года.

Кроме того, к середине июля 2017 года все банки в Украине должны располагать минимальным капиталом на уровне 200 млн грн, и финучреждения, которые не выполнят это требование, будут выведены с рынка.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины в 2017 году не планирует докапитализацию государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".