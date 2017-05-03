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    В Одессе установили первый банкомат для биткоинов

    (обновлено: )22910
    Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны на руки. Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен.
    Первый в Одессе терминал для покупки и продажи биткоина
    cryptocurrency.tech

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина, сообщает сайт cryptocurrency.tech.

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    Банкомат для биткоинов расположен в ТЦ "Кадорр" на ул. Екатерининская, 27/1.

    Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны на руки.

    Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

    Ранее главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный заявил, что на курс валют в Украине влияют заявления Нацбанка и манипуляции экспертов, которые повышают или занижают курс в зависимости от своей выгоды.

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