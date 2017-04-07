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    НБУ признал "Финбанк" неплатежеспособным

    (обновлено: )810
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Финбанк" к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба регулятора.

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    "По результатам диагностического обследования "Финбанк" нуждался в докапитализации и предоставил регулятору соответствующую программу, однако по состоянию на 1 апреля не принял обещанные меры.(…) Также "Финбанк" не подал в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства по операциям со связанными лицами", — сообщает регулятор.

    По информации НБУ, непринятие банком и его акционерами запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и снижению регулятивного капитала до отрицательного значения минус 320 млн грн.

    "Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности "Финбанка" выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами", — сообщает регулятор.

    НБУ смог согласовать решение акционеров банка о ликвидации финучреждения в связи с несоответствием избранных главы и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

    По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с более высокими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общая сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.

    В НБУ также сообщили, что ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк принял решение об отнесении к неплатежеспособным "Платинум Банка", входящего во вторую двадцатку по объему активов.

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