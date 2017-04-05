НБУ назвал сумму из своей прибыли за 2017 г, которую направит в госбюджет

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Совет Нацбанка собирается часть прогнозируемой прибыли за 2017 год перечислить в государственный бюджет в 2018 году.

Как сообщил в среду член совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, предполагается направить 47,8 миллиарда гривен.

"Состоялось конструктивное обсуждение по определению части прогнозируемой прибыли к распределению за 2017 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет Украины в 2018 году… Принято окончательное решение по указанной величине (47,8 миллиарда гривен), что станет основой для предоставления информации в Верховную Раду и кабинет министров Украины", — написал Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, совет принял окончательное решение, заслушав информацию представителей регулятора и аудиторского комитета.

Ранее сообщалось, что объем международных резервов Нацбанка вырос до 16,7 млрд долларов — максимального уровня с середины 2014 года.