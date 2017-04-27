В ДНР возобновил работу крупнейший в Украине канатный завод

ХАРЦЫЗСК, 27 апр — РИА Новости. На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики снова заработал Харцызский сталепроволочный канатный завод — крупнейшее в Украине предприятие по производству канатов, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

"Еще несколько месяцев назад многие не верили, что нам удастся запустить завод… У нас есть катанка (вид проволоки — ред.) и сырье, есть заказы на нашу продукцию по Донецкой и Луганской народным республикам и на Российскую Федерацию. Основная продукция нашего завода — это канаты… Мы готовы поставлять ее во все дружественные страны и республики", — сказал журналистам директор завода Иван Иванцов.

Сотрудник завода добавил, что до начала конфликта в Донбассе канатная продукция экспортировалась по всему миру.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.