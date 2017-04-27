Захарова похвасталась фото с известным комиком родом из Донецка

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото в компании известного российского артиста украинского происхождения Александра Реввы.

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"Ну это какой-то праздник. На обратном пути из Нью-Йорка в Москву ещё одна встреча. На этот раз с только заочно знакомым Александром Реввой. 5 секунд — и я смеюсь. Кстати, он тоже", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Facebook Марии Захаровой Александр Ревва и Мария Захарова

Александр Ревва родился в Донецке, играл за местную команду КВН "ДонГАУ", однако известность приобрел как участник российской команды "Утомленный солнцем" и резидент Comedy Club.

На днях российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину. Днем ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

На днях российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину. Ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.