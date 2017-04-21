наверх
21.04.201719:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине падает промпроизводство - Госстат

    (обновлено: )55151
    Согласно данным Госстата, по сравнению с февралем 2017 года промпроизводство в марте выросло на 8,9% без сезонной корректировки или упало на 1,6% - с учетом корректировки.
    Дым из труб. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в марте 2017 года в сравнении с мартом прошлого года упало на 2,7%, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Не нужно иллюзий. Блинов о транше МВФ и экономике Украины

    Как отмечается, это данные без учета корректировки на эффект календарных дней. При этом с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте в годовом выражении составило 2,9%.

    Обнародованные данные свидетельствуют, что по сравнению с февралем 2017 года промпроизводство в марте выросло на 8,9% без сезонной корректировки или упало на 1,6% — с учетом корректировки.

    Промышленное производство в Украине в феврале 2017 года в сравнении с февралем прошлого года упало на 4,6%.

    Верховная Рада Украины 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. В государственном бюджете на этот год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).

    Читайте также: По лабиринту. Deutsche Welle: как украинский бизнес ищет замену рынку РФ

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента