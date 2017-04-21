В Украине падает промпроизводство - Госстат

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в марте 2017 года в сравнении с мартом прошлого года упало на 2,7%, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, это данные без учета корректировки на эффект календарных дней. При этом с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте в годовом выражении составило 2,9%.

Обнародованные данные свидетельствуют, что по сравнению с февралем 2017 года промпроизводство в марте выросло на 8,9% без сезонной корректировки или упало на 1,6% — с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в феврале 2017 года в сравнении с февралем прошлого года упало на 4,6%.

Верховная Рада Украины 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. В государственном бюджете на этот год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).

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