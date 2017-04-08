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    В Украине замедлилась базовая инфляция - Госстат

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    По сравнению с февралем 2017 года базовая инфляция в марте ускорилась до 1,7% с 0,7% в феврале к январю. С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 2,8%.
    Экономика. Архивное фото
    Picture Press/EAST NEWS

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В марте этого года базовая инфляция в Украине в годовом выражении — по сравнению с мартом 2016 года – замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее — в феврале к февралю, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подвалы роста. Инфляция ускорится на 15% во II полугодии - Скаршевский

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    Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем – февралем 2017 года – базовая инфляция в марте ускорилась до 1,7% с 0,7% в феврале к январю.

    С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 2,8%.

    Госстат напомнил, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

    Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10% с ожидаемых ранее 8,5%.

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