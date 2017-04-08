В Украине замедлилась базовая инфляция - Госстат

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В марте этого года базовая инфляция в Украине в годовом выражении — по сравнению с мартом 2016 года – замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее — в феврале к февралю, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем – февралем 2017 года – базовая инфляция в марте ускорилась до 1,7% с 0,7% в феврале к январю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 2,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10% с ожидаемых ранее 8,5%.