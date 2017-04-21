По лабиринту. Deutsche Welle: как украинский бизнес ищет замену рынку РФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После пятикратного сокращения с 2012 по 2016 годы украинского экспорта в Россию первый квартал 2017-го принес заметное оживление в двусторонней торговли. По данным Гостаможни Украины, за этот срок в Россию было поставлено украинских товаров на 44% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Тем не менее, малый и средний бизнес Украины продолжает искать пути выхода на рынки других стран", — пишет Александр Савицкий в статье для Deutsche Welle.

Две стороны переориентации

С одной стороны, переориентация на другие рынки дается украинскому бизнесу очень тяжело из-за очень высокой интегрированности в российский рынок, объяснил в интервью DW сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), бывший вице-премьер правительства Словакии Иван Миклош. "С другой стороны, это хорошо, поскольку ориентация украинской экономики на западные рынки более перспективна. Российская экономика, по моему мнению, не имеет перспектив, потому что там не проводятся реформы", — полагает Миклош.

Украинский производитель холодильного оборудования UBC Group потерял вследствие торговых войн с Россией целые сегменты рынка, рассказал DW собственник этой компании Игорь Гуменный. По его словам, холдингу пришлось закрыть свои филиалы в Крыму. "Наша компания компенсировала потери продажами в Латинской Америке, Азии, в Канаде и США. В этом году мы вышли на уровень 2014 года", — отметил Гуменный.

В процессе переориентации на западных потребителей украинскому бизнесу приходится осваивать новую культуру маркетинга и учитывать особенности новых стран, говорится в статье. "Например, главные бухгалтеры должны изучить английский язык, а логисты не просто знать стандартный английский, но владеть им на высоком уровне. Ведь нас на этих новых рынках никто не ждет, все двери закрыты, и мы должны своей силой и гибкостью пробивать эти двери", — заявила DW собственница производителя металлопластиковых окон StekloplastВ Наталия Еремеева.

Новые возможности

Госпожа Еремеева утверждает, что благодаря выходу на западные рынки ее компании удалось не только компенсировать потери от переориентации с РФ, но и нарастить прибыль за счет новых инвестиций и проектов.

В свою очередь директор консалтинговой компании Visotsky Consulting Kiev Екатерина Балановская в беседе с DW выразила уверенность в том, что переориентация украинского бизнеса на альтернативных российским потребителей удалась лишь частично, но она неизбежна. "Наши клиенты активно работают над тем, чтобы выводить свой бизнес в ЕС, США и Китай. Те, кто продолжает работать с Россией, предпочитают переоформлять свой бизнес с тем, чтобы это была уже не украинская, а российская компания", — добавила Балановская.

Выходить на мировые рынки с тем качеством товаров и услуг, которые поставлялись на российский, сегодня невозможно, считает собственник украинской IT-компании SoftServe Тарас Вэрвэга. "Украинский бизнес начал работать над повышением качества, снижением цены и себестоимости, улучшением логистических процессов и т.д. Это не принесет большой выгоды немедленно, но плоды созреют уже в среднесрочной перспективе", — уверен Вэрвэга.

Конфликт на Донбассе все осложняет Канал РИА Новости Украина на Youtube Блинов: Украина рискует повторить катастрофу 2014 года в промышленности

Вооруженный конфликт на Донбассе стал полной неожиданностью для украинского бизнеса и превратился для него в катастрофу, признает Вэрвэга. Одновременно, продолжает он, эти потрясения сделали местных предпринимателей более стойкими к экстремальным вызовам, "которые в западном мире происходят не реже, но имеют другие формы".

Пока будет продолжаться конфликт на востоке Украины, никакие инвесторы в страну не придут, предупреждает Гуменный. И напоминает, что иностранные банки или ушли с украинского рынка, или поддерживают здесь только те кредитные линии, которые были открыты до 2014 года, сильно сократив свои лимиты. "Несмотря на то, что мы работаем на рынке уже десятки лет, нам стоит большого труда убеждать своих партнеров поддерживать уже открытые для нас кредитные линии", — посетовал Гуменный.

В связи ситуацией на Донбассе многие предприниматели из Донецкой и Луганской областей переехали в Киев, Львов, Одессу и другие города Украины, перенесли туда свой бизнес и успешно им управляют, указывает Екатерина Балановская. "Сегодня экономика Украины не в последнюю очередь держится на малом и среднем бизнесе. Именно он создает рабочие места и тем самым поддерживают страну", — подвела итог Балановская.

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