Госстат констатировал очередной рост задолженности за отопление и воду

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2017 года увеличилась на 6,7% по сравнению с показателем на конец января и достигла 11,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период не изменилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась — 400 млн грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 6,7% и составляет 1,4 млрд грн.

По данным Госстата, в феврале украинцы уплатили за электроэнергию 2,5 млрд грн (116,5% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец февраля составила 3,3 млрд грн.

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,8 млрд грн, что составило 88,8% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях (238,3%, 136,1% и 123,3% соответственно), а самый низкий — в Луганской, Харьковской и Сумской областях (59,9%, 72% и 73,6% соответственно), передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что задолженность украинцев за оплату услуг ЖКХ в 2016 году увеличилась на 12,5 млрд грн и по состоянию на февраль превышала 23 млрд грн. Так, по данным СМИ, на конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов.