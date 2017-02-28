Объем инвестиций в экономику в 2016 году вырос на 17% – Госстат

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году $4,406 млрд прямых инвестиций (акционерного капитала), что на $642 млн, или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне $3,764 млрд, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом общая оценка объемов акционерного капитала на отчетную дату не приводится, как и привычная разбивка данных на поступления новых инвестиций, отток за период и переоценку, а больше информации об инвестициях ведомство обещает обнародовать 30 марта, отмечает УНИАН.

Как сообщил ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатели 2015 года. По его словам, все это стало возможно благодаря многим факторам — в первую очередь работе правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

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