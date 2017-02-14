Госстат: профицит внешнеторгового баланса в 2016 году снизился в 11 раз

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что импорт товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 3,7% — до 44,548 млрд долларов, в то время как экспорт товаров и услуг из нашей страны снизился на 4,1% — до 44,885 млрд долларов.

Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам года сведен с дефицитом на уровне 2,886 млрд долларов против 610,7 млн долларов профицита годом ранее.

Статистика внешней торговли услугами оказалась лучше прошлогодней — профицит внешней торговли услугами составил 4,327 млрд долларов, что на 2,7% выше профицита годом ранее в размере 4,214 млрд долларов.

Напомним, в январе сообщалось, что за 11 месяцев 2016 года экспорт Украины сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт увеличился на 1,8%.