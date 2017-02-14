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    Госстат: профицит внешнеторгового баланса в 2016 году снизился в 11 раз

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (375)

    (обновлено: )12510
    Импорт товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 3,7% - до 44,548 млрд долларов, в то время как экспорт товаров и услуг из нашей страны снизился на 4,1% - до 44,885 млрд долларов.
    Доллар
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

    Рабочий в порту
    REUTERS Carlos Barria
    Украинскую экономику пока спасают деньги заробитчан

    Отмечается, что импорт товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 3,7% — до 44,548 млрд долларов, в то время как экспорт товаров и услуг из нашей страны снизился на 4,1% — до 44,885 млрд долларов.

    Согласно приведенным данным, баланс внешней торговли товарами по итогам года сведен с дефицитом на уровне 2,886 млрд долларов против 610,7 млн долларов профицита годом ранее.

    Статистика внешней торговли услугами оказалась лучше прошлогодней — профицит внешней торговли услугами составил 4,327 млрд долларов, что на 2,7% выше профицита годом ранее в размере 4,214 млрд долларов.

    Напомним, в январе сообщалось, что за 11 месяцев 2016 года экспорт Украины сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт увеличился на 1,8%.

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