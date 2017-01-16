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    Украина сокращает экспорт. Данные Госстата за 11 месяцев 2016 года

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    Экономика Украины. Падение гривны (228)

    (обновлено: )2710
    За 11 месяцев 2016 года экспорт Украины сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а импорт увеличился на 1,8%, сообщает Госслужба статистики Украины.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. За январь — ноябрь 2016 года экспорт товаров из Украины сократился на 5,9% или на 2036,7 млн долларов по сравнению с январем — ноябрем 2015 года, сообщает Госслужба статистики Украины.

    Александр Крамаренко
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    В то же время импорт в Украину увеличился на 1,8% или на 603,1 млн долларов США.

    По данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года экспорт составил 32734,4 млн долларов США, а импорт — 35058,7 млн долларов.

    Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (за 11 мес. 2015 года — 1,01).

    Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

    Ранее пресс-служба Министерства аграрной политики сообщила, что Украина в 2016 году увеличила экспорт сахара до рекордных показателей — более 465 тысяч тонн. Украинский сахар впервые был экспортирован на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, ЮАР, Македонии, Судана, Китая.

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