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    Политика

    В ЕС настаивают на отмене моратория на экспорт украинского леса

    (обновлено: )16122
    Заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен отметил, что мораторий "является большим вопросом в двусторонних отношениях Украины и Евросоюза".
    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Решения о запрете экспорта древесины не должны препятствовать торговле и соблюдению международных обязательств Украины, заявил заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен.

    Вырубка леса в Украине
    Украинское фото
    А мы что? Мы – ничто, нужен лес-кругляк, так забирайте

    "Мы также надеемся, что будут приняты меры для решения проблемы с запретом на экспорт древесины", — заявил Фреллесен, добавив мораторий "является большим вопросом в двусторонних отношениях Украины и Евросоюза".

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    Замглавы Представительства ЕС согласился, что леса должны быть защищены, однако он подчеркнул, что "это должно быть сделано таким образом, чтобы не препятствовать торговле и соблюдению международных правил и обязательств", сообщает УНИАН.

    В декабре 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос возобновления экспорта леса-кругляка в страны Евросоюза или продления существующего в Украине моратория на такой экспорт должен быть решен в соответствии с национальными интересами и в рамках переориентации от экономики сырьевого типа к экономике производства конкурентного продукта.

    В Европейском Союзе ранее заявляли, что надеются на снятие Украиной моратория на экспорт древесины. От решения данного вопроса зависит судьба 600 млн евро кредита от Еврокомиссии.

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    Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому запрещается на 10 лет экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. Запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) вступил в силу 1 ноября 2015 года, а запрет экспорта древесных пород сосны начнет действовать 1 января 2017 года.

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